Real Madrid'e Bernabeu'da büyük şok!

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-0 kazandı.Celta Vigo'nun gollerini 54 ve 90+3. dakikada Williot Swedberg attı.Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.Real Madrid'te Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Alvaro Carreras da 90+3'te kırmızı kart görerek Real Madrid'i 9 kişi bıraktı.Celta Vigo, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2006 yılından sonra ilk kez mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in ligdeki puanı 36'da kaldı. Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı.La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.