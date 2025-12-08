07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
1-0
07 Aralık
Lorient-Lyon
1-0
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
0-0
07 Aralık
Auxerre-Metz
3-1
07 Aralık
Nice-Angers
0-1
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
2-1
07 Aralık
Lazio-Bologna
1-1
07 Aralık
Cagliari-Roma
1-0
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
0-2
07 Aralık
Valencia-Sevilla
1-1
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-0
07 Aralık
Elche-Girona
3-0
07 Aralık
Fulham-C.Palace
1-2
07 Aralık
Brighton-West Ham United
1-1
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
2-0
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
3-2
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
2-1
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
2-1
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
1-2
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Real Madrid'e Bernabeu'da büyük şok!

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu.

08 Aralık 2025 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'e Bernabeu'da büyük şok!
La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırladı.

Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-0 kazandı.

Celta Vigo'nun gollerini 54 ve 90+3. dakikada Williot Swedberg attı.


Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'te Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Alvaro Carreras da 90+3'te kırmızı kart görerek Real Madrid'i 9 kişi bıraktı.

Celta Vigo, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2006 yılından sonra ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in ligdeki puanı 36'da kaldı. Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
