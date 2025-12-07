Sergio Ramos ayrılık kararını resmen açıkladı!

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un formasını giydiği Monterrey, 2025 Meksika Ligi Apertura Turnuvası'nın yarı final maçında Toluca'ya 3-2 yenildi ve elendi.



"BUGÜN SON MAÇIM"



Karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Ramos, maçın ardından TUDN'ye verdiği röportajda Monterrey'e veda ettiğini doğruladı. İspanyol stoper "Geçen hafta çok net bir şekilde belirttim, bugün son maçım" dedi.

Sergio Ramos'un geçtiğimiz şubat ayında transfer olduğu Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. Real Madrid formasıyla birçok başarıya imza atan İspanyol stoper, Sevilla ve PSG'de de oynamıştı.Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 39 yaşındaki futbolcunun futbola devam etmek istediğini ve gelecek teklifleri değerlendireceğini ileri sürdü.