07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Gençlerbirliği, Başkent'te üç golle üç puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

calendar 07 Aralık 2025 16:27 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 16:37
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Başkent'te üç golle üç puanı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

BU SEZON EN FARKLI GALİBİYET

Yönetim değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçı kazanan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. 

Öte yandan başkent ekibinde Ali Ekber Düzgün, başkan değişikliği sonrası bugünkü maçta yeniden kulübede sportif direktör olarak görev yaptı.


Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Niang'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

18. dakikada Göktan'ın sol taraftan kullandığı kornerde, penaltı noktası civarında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Pereira'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ün dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+1. dakikada Tongya'nın ceza sahasının solundan çektiği sert şutta kaleci Grbic, topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada başkent ekibi ikinci gole çok yaklaştık. Sol kanattan gelişen hızlı atakta Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Koita'nın şutunda Fatih Karagümrük'un stoperi Roco, topu kale çizgisinden çıkardı.

53. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sert şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun pasında ceza yayında topu alan Koita, rakiplerinden sıyrılarak içeriye kat etti. Malili futbolcu, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 2-0. Koita, Gençlerbirliği formasıyla ilk golünü attı.

69. dakikada Niang'ın şutunda filelere giden top, VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı.

74. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Tongya'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın şutunda Grbic'ten dönen topu Metehan Mimaroğlu tamamladı: 3-0.

Stat: Eryaman 

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 55 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürpüz (Dk. 77 Onyekuru), Koita (Dk. 86 Samed Onur), Tongya (Dk. 86 Dal Varesanovic), Niang (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Roco (Dk. 82 Çağtay Kurukalıp), Esgaio, Kranevitter, Doh (Dk. 71 Gray), Berkay Özcan, Johnson (Dk. 62 Barış Kalaycı), Serginho, Fofana

Goller: Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 65 Koita, Dk. 74 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doh, Dk. 76 Grbic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 40 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
