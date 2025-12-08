Rodrigo Becao, Parma yolcusu!

Domenico Tedesco'nun kadroda düşünümediği Rodrigo Becao, devre arasında Fenerbahçe'ye veda ediyor.
Oyuncuya İtalya'dan Parma talip oldu. İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor.
5 MİLYON EURO
Sambacı için Fenerbahçe 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.
FENERBAHÇE'DE 38 MAÇ
Fenerbahçe'de Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Becao, 38 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
