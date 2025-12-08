08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

"Heat, Giannis için iki yıldızı takasta göndermeye hazır" iddiası

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo etrafındaki takas söylentileri güçlenirken, Miami Heat'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için agresif bir teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor.

calendar 08 Aralık 2025 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Heat, Giannis için iki yıldızı takasta göndermeye hazır' iddiası
NBA muhabiri Jake Fischer'a göre, Heat Antetokounmpo için gerçekçi bir teklif yapmak istiyorsa genç uzun Kel'el Ware'in teklifte yer alması şart görünüyor. Ancak Miami'nin böyle bir anlaşmada Andrew Wiggins'i dahil etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Fischer, geçtiğimiz ay maksimum kontrat için anlaşamayan Tyler Herro'nun da Heat'in takas paketine ekleyebileceği bir diğer değerli varlık olduğunu aktarıyor.


Wiggins'in 28.2 milyon dolar, Herro'nun ise 31 milyon dolar kalan birer yıllık sözleşmeleri bulunuyor. Bu iki oyuncunun toplam maaşı, 54.1 milyon dolar kazanan Antetokounmpo ile maaş eşleşmesi için fazlasıyla yeterli.

Buna rağmen Bucks'ın Giannis gibi bir süperstarı elden çıkarabilmek için geleceğe dönük ek varlıklar ve draft hakları isteyeceği kesin gözüküyor. Bu da Heat'in, özellikle Ware ismi üzerinden potansiyel bir ekleme yapması ihtimalini güçlendiriyor.

Wiggins bu sezon 16.8 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ortalamalarıyla oynarken, Herro ayak bileği ameliyatı sonrası sezona gecikmeli başlamış, çıktığı 5 maçta 23.8 sayı ortalaması yakalamasının ardından parmak sakatlığıyla tekrar kenara çekilmişti.

2020 yılında Heat, Giannis'in peşinde en agresif takımlardan biri olarak öne çıkmıştı. Ancak Antetokounmpo, Bucks ile süpermax imzalayarak takımda kalmıştı. Beş yıl sonra senaryo yeniden gündeme gelir mi, merak konusu.

