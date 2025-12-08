08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Fenerbahçe'de alarm verildi! Artık puan kaybına tahammül yok

Son haftalardaki puan kayıplarının ardından Samandıra'da adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Başkan Saran ve Tedesco yönetiminde takımın yeniden toparlanması için çalışmalar hızlandırılırken, ara transfer döneminde golcü takviyesi birinci öncelik olacak.

Fenerbahçe'de alarm verildi! Artık puan kaybına tahammül yok
Fenerbahçe'de arka arkaya gelen puan kayıpları kulüp içinde büyük bir hareketlilik yarattı.

Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetin, futbolcuların moralini yükseltmek ve takımı yeniden motive etmek için Samandıra'da yoğun mesaiye başladığı belirtildi. Takım kaptanlarının da devreye girerek oyunculara ara transfer dönemine kadar puan kaybının kabul edilemeyeceğini sık sık hatırlatacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, kısa sürede toparlanarak üst üste galibiyet serisi yakalamak ve tekrar çıkışa geçmek. Transfer dönemine kadar sorun yaşanmaması hâlinde, sezonun ikinci yarısında hem daha güçlü bir kadro hem de daha etkili bir oyun için yönetimin gereken her adımı atmaya hazır olduğu vurgulandı.


TEDESCO DETAYLI RAPOR SUNDU

Teknik direktör Tedesco'nun sorun tespit ettiği bölgelerle ilgili hazırladığı geniş kapsamlı rapor doğrultusunda, Başkan Saran ve ekibinin listedeki her oyuncu ve kulüple tek tek görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde ilk hedefin golcü takviyesi olduğu kaydedildi. Jhon Duran'ın tam olarak hazır olmaması ve En Nesyri'nin geçen sezonki formunun gerisinde kalması nedeniyle, takıma skora doğrudan katkı sağlayacak bir forvetin mutlaka kadroya katılması planlanıyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
