Fenerbahçe'de alarm verildi! Artık puan kaybına tahammül yok

Fenerbahçe'de arka arkaya gelen puan kayıpları kulüp içinde büyük bir hareketlilik yarattı.
Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetin, futbolcuların moralini yükseltmek ve takımı yeniden motive etmek için Samandıra'da yoğun mesaiye başladığı belirtildi. Takım kaptanlarının da devreye girerek oyunculara ara transfer dönemine kadar puan kaybının kabul edilemeyeceğini sık sık hatırlatacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, kısa sürede toparlanarak üst üste galibiyet serisi yakalamak ve tekrar çıkışa geçmek. Transfer dönemine kadar sorun yaşanmaması hâlinde, sezonun ikinci yarısında hem daha güçlü bir kadro hem de daha etkili bir oyun için yönetimin gereken her adımı atmaya hazır olduğu vurgulandı.
TEDESCO DETAYLI RAPOR SUNDU
Teknik direktör Tedesco'nun sorun tespit ettiği bölgelerle ilgili hazırladığı geniş kapsamlı rapor doğrultusunda, Başkan Saran ve ekibinin listedeki her oyuncu ve kulüple tek tek görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde ilk hedefin golcü takviyesi olduğu kaydedildi. Jhon Duran'ın tam olarak hazır olmaması ve En Nesyri'nin geçen sezonki formunun gerisinde kalması nedeniyle, takıma skora doğrudan katkı sağlayacak bir forvetin mutlaka kadroya katılması planlanıyor.
