Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kalktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı.



Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı habere göre; Başsavcılık, "Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştır, tedavisi devam etmektedir, emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir." açıklamasını yaptı.



Ahmet Çakar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.



