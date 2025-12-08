Fenerbahçe'de şampiyonluk yemini!

Fenerbahçe'de Başakşehir maçındaki kötü performans sonrası futbolcular kendi aralarında bir toplantı yaparak yeniden toparlanma sözü verdi.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle beş maçlık bir seri yakalamış, ardından Galatasaray derbisine liderlik için çıkmıştı. Ancak derbiden beraberlikle ayrılmaları önemli bir fırsatın kaçmasına neden olmuştu. Fenerbahçe, yeni bir galibiyet zinciri hedefiyle gittiği Başakşehir deplasmanında yine istediği sonucu alamadı. Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen Bertuğ'un golüne engel olamayan Kanarya, sahadan 1 puanla ayrılarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Bu tablo camiada moral bozukluğuna yol açtı.
"BU MAÇTA HİÇ VARLIK GÖSTEREMEDİK"
Başakşehir maçındaki etkisiz oyundan futbolcuların kendileri de memnun olmadı. Kaptan Milan Skriniar'ın öncülüğünde bir araya gelen takım, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de gelecek haftalar için sözleşti. Oyuncular, "Bizi tekrar böyle görmeyeceksiniz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama oyuna hiç giremedik. Yine de şampiyonluk inancımızdan vazgeçmiş değiliz. Hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız" diyerek birbirlerini motive etti. Ayrıca taraftara yeni bir galibiyet serisi sözü verildi.
