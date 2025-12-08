08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-065'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-368'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Fenerbahçe'de şampiyonluk yemini!

Fenerbahçeli futbolcular, Başakşehir karşısında sergilenen kötü futbol ve kaçan galibiyet sonrası kendi içlerinde toplantı yaparak "Bu görüntü bir daha olmayacak" mesajı verdi ve şampiyonluk için yeniden kenetlendi.

calendar 08 Aralık 2025 14:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de şampiyonluk yemini!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Başakşehir maçındaki kötü performans sonrası futbolcular kendi aralarında bir toplantı yaparak yeniden toparlanma sözü verdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle beş maçlık bir seri yakalamış, ardından Galatasaray derbisine liderlik için çıkmıştı. Ancak derbiden beraberlikle ayrılmaları önemli bir fırsatın kaçmasına neden olmuştu. Fenerbahçe, yeni bir galibiyet zinciri hedefiyle gittiği Başakşehir deplasmanında yine istediği sonucu alamadı. Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen Bertuğ'un golüne engel olamayan Kanarya, sahadan 1 puanla ayrılarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Bu tablo camiada moral bozukluğuna yol açtı.

"BU MAÇTA HİÇ VARLIK GÖSTEREMEDİK"


Başakşehir maçındaki etkisiz oyundan futbolcuların kendileri de memnun olmadı. Kaptan Milan Skriniar'ın öncülüğünde bir araya gelen takım, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de gelecek haftalar için sözleşti. Oyuncular, "Bizi tekrar böyle görmeyeceksiniz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama oyuna hiç giremedik. Yine de şampiyonluk inancımızdan vazgeçmiş değiliz. Hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız" diyerek birbirlerini motive etti. Ayrıca taraftara yeni bir galibiyet serisi sözü verildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.