Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin deplasmanında

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 9 Aralık Salı günü deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin ile karşılaşacak.
Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin karşısında galibiyet arayacak.
