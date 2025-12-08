08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin deplasmanında

Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e konuk oluyor

calendar 08 Aralık 2025 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin deplasmanında
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 9 Aralık Salı günü deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin ile karşılaşacak.

Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin karşısında galibiyet arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
