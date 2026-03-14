14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-057'
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-015'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-014'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
0-045'
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
0-0DA
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
1-045'
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-045'
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

İlhan Palut: "Penaltı pozisyonunu süzemedim"

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligde kritik bir periyoda girdiklerini, her puanın değil oyunun her anının önemli olduğu bir dönemde olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Kocaelispor maçının ilk yarısının dengeli geçtiğini belirterek, iki takımın da net fırsatlar üretmekte zorlandığını dile getirdi.

İkinci yarıda Kocaelispor'un gol bulduğunu ancak sonrasında oyuna ağırlık koyduklarını aktaran Palut, "Aslında böyle bir maç için yemememiz gereken bir goldü. Çünkü bir şekilde maçı götürüyorduk en azından ama golden sonra oyuna hakim olduk. Belki Kocaelispor 1-0 öne geçtiği için, belki biz oyunu daha çok forse ettik gerideyiz diye ama çok net bir dominasyon sağladık." diye konuştu.

Beraberlik golünün ardından oyuncularının galibiyet için mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Palut, oyuncularında "Beraberliği bulduk, biraz daha dikkatli olalım." düşüncesinden çok "Devam edelim ve kazanabiliriz." inancını gördüğünü kaydetti.


PENALTI DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmayı kazandıran penaltı pozisyonuna da değinen Palut, pozisyonu defalarca izlediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada penaltıysa penaltı, değilse değil. En son gördüğüm bir kamerada top gelirken oyuncunun elinin açıldığını gördüm. O an değiyorsa ki göremedim, penaltı ama kapandıktan sonra değiyorsa evet verilmeyebilirdi. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunu süzemedim. İnşallah doğrudur. Akşam yorumları hep beraber görürüz. Çünkü ne canımızın yanmasını istiyoruz ne de kimsenin canı yakmak istiyoruz. Maçların sahadaki performanslarla sonuçlanmasını istiyoruz."

Penaltı olmasa da oyuncularının kararlılığı, isteği, arzusunun galibiyeti getireceğine inandığını aktaran Palut, çok iyi çalışan ama şans veremediği oyuncuları olduğunu, maçtan sonra hepsinin kenetlenmiş olmasının takım birlikteliği açısından çok değerli olduğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Günün özetinde bir nefes bile alamadık, belki çeyrek bir nefes aldık ve çok çetin bir yarışın tam ortasında devam ediyoruz. Nasıl bu maçtan önce dediysem her puan değil, her an önemli. Bir sonraki maça da bu bilinçle hazırlanmalıyız. Kocaelispor'a başarılar dilerken takımımı kutluyorum."

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.