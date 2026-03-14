Volkan Kazak: 'İyi niyetli değil'

Kocaelispor yardımcı antrenörü Volkan Kazak Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Kazak hakemin kötü yönetim sergilediğini öne sürdü.



Kazak, özellikle penaltı pozisyonuna ilişkin kararın hatalı olduğunu öne sürerek, "Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Penaltı pozisyonunu bize açıklamaları lazım. Yani bunu ya biz anlamıyoruz ya da her hafta değişiyor standart. Hakem, iki hafta iç saha maçımıza verildi. Başka da bir şey konuşmak istemiyorum. Gerildik, sinirlendik." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemin oyunculara yönelik tavrının da dikkat çekici olduğunu ifade eden Kazak, karşılaşmaya ilişkin başka değerlendirme yapmak istemediğini kaydetti.



