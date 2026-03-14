Sandro Tonali için Arsenal ve Manchester City yanıtı!

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin geleceği için açıklama geldi.



İtalyan futbolcunun menajeri Giuseppe Riso, Tonali'nin adının Arsenal ve Manchester City ile anılmasını değerlendirdi.



Riso, "İngiltere'ye gittiği andan itibaren hedef onu yıldız bir futbolcu haline getirmekti. Bence Tonali, dünyadaki en yüksek değere sahip İtalyan futbolculardan biri. İtalya Dünya Kupası'nda parlarsa Manchester City ve Arsenal, muhtemelen onu arayacaktır. Bilmiyorum ama bu çok muhtemel. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor, sonra binlerce durum ortaya çıkıyor ama her şey Dünya Kupası'ndan sonra başlıyor." dedi.



Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki Tonali'nin, güncel piyasa değeri 80 milyon euro olark gösteriliyor.



