İspanya La Liga'nın 28. hafta maçında Girona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Girona, 3-0'lık skorla kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Hugo Rincon Lumbreras, 77. dakikada Azzedine Ounahi ve 90+2. dakikada Claudio Echeverri kaydetti.
Bu sonucun ardından Girona, 34 puana yükseldi. Athletic Bilbao, 35 puanda kaldı.
La Liga'nın bir sonraki maçında Girona, Osasuna deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, Real Betis'i ağırlayacak.
