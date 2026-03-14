Borussia Dortmund, Augsburg'u iki golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti.
BVB Dormtund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Borussia Dotmund, 2-0'lık skorla kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, dakika 13'te Karim Adeyemi ile 59. dakikada Luca Reggiani kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 58'e yükseltti. Augsburg, 31 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Dortmund, Hamburg'u konuk edecek. Augsburg, Stuttgart'ı ağırlayacak.
