Danylo Sikan, kadro dışı iddialarına yanıt verdi

Trabzonspor'dan; Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e 4 Milyon Euro karşılığında transfer olan Danylo Sikan, yeni takımında istediği çıkışı yapamadı.
24 yaşındaki forvet, Belçika ekibindeki ilk üç resmi maçta ilk 11'de görev yaptı.
Ancak bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamayan Sikan, beklentilerin uzağında kalınca teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekildi.
OYUN SÜRESİ AZALDI
Sikan'ın performansındaki düşüş, sonradan oyuna girdiği maçlardaki sürelerine de yansıdı. Genç forvet, La Louviere maçında yalnızca 7 dakika sahada kalabilirken, Zulte Waregem karşılaşmasında hiç forma şansı bulamadı.
OH Leuven maçında ise sonradan oyuna dahil olan Sikan, 16 dakika süre aldı ancak beklenen katkıyı veremedi. Son olarak Club Brugge ile oynanan kritik mücadelede ise Sikan, kadroya alınmadı.
KADRO DIŞI İDDİALARI VE SAKATLIK
Sikan'ın Club Brugge maçında kadroda yer almaması, Belçika basınında geniş etki uyandırdı.
Belçikalı basın mensupları, Ukraynalı futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönünde açıklamalar yaptı..
Ancak Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise Sikan'ın hafta içinde bir sakatlık geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Haberlerde, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeniden kadroya dahil olacağı kaydedildi.
UYUM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yeni takımına uyum sağlama süreci devam eden Sikan'ın, kısa sürede bu süreci atlatıp takımına katkı vermesi bekleniyor.
Anderlecht teknik heyetinin, Ukraynalı forvetin performansını yakından takip ettiği ve adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sikan'dan daha fazla verim almayı hedeflediği öğrenildi.
24 yaşındaki forvet, Belçika ekibindeki ilk üç resmi maçta ilk 11'de görev yaptı.
Ancak bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamayan Sikan, beklentilerin uzağında kalınca teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekildi.
OYUN SÜRESİ AZALDI
Sikan'ın performansındaki düşüş, sonradan oyuna girdiği maçlardaki sürelerine de yansıdı. Genç forvet, La Louviere maçında yalnızca 7 dakika sahada kalabilirken, Zulte Waregem karşılaşmasında hiç forma şansı bulamadı.
OH Leuven maçında ise sonradan oyuna dahil olan Sikan, 16 dakika süre aldı ancak beklenen katkıyı veremedi. Son olarak Club Brugge ile oynanan kritik mücadelede ise Sikan, kadroya alınmadı.
KADRO DIŞI İDDİALARI VE SAKATLIK
Sikan'ın Club Brugge maçında kadroda yer almaması, Belçika basınında geniş etki uyandırdı.
Belçikalı basın mensupları, Ukraynalı futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönünde açıklamalar yaptı..
Ancak Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise Sikan'ın hafta içinde bir sakatlık geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Haberlerde, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeniden kadroya dahil olacağı kaydedildi.
UYUM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yeni takımına uyum sağlama süreci devam eden Sikan'ın, kısa sürede bu süreci atlatıp takımına katkı vermesi bekleniyor.
Anderlecht teknik heyetinin, Ukraynalı forvetin performansını yakından takip ettiği ve adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sikan'dan daha fazla verim almayı hedeflediği öğrenildi.