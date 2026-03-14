14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-057'
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-015'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-014'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
0-045'
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
0-0DA
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
1-045'
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-045'
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Danylo Sikan, kadro dışı iddialarına yanıt verdi

Ukrayna basını, Sikan'ın son maçta kadro dışı kaldığı iddialarına ise açıklık getirildi. Oyuncunun sakatlık dolayasıyla kadroya alınmadığı belirtildi.

calendar 14 Mart 2026 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 17:02
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'dan; Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e 4 Milyon Euro karşılığında transfer olan Danylo Sikan, yeni takımında istediği çıkışı yapamadı.

24 yaşındaki forvet, Belçika ekibindeki ilk üç resmi maçta ilk 11'de görev yaptı.

Ancak bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamayan Sikan, beklentilerin uzağında kalınca teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekildi.

OYUN SÜRESİ AZALDI

Sikan'ın performansındaki düşüş, sonradan oyuna girdiği maçlardaki sürelerine de yansıdı. Genç forvet, La Louviere maçında yalnızca 7 dakika sahada kalabilirken, Zulte Waregem karşılaşmasında hiç forma şansı bulamadı.

OH Leuven maçında ise sonradan oyuna dahil olan Sikan, 16 dakika süre aldı ancak beklenen katkıyı veremedi. Son olarak Club Brugge ile oynanan kritik mücadelede ise Sikan, kadroya alınmadı.

KADRO DIŞI İDDİALARI VE SAKATLIK

Sikan'ın Club Brugge maçında kadroda yer almaması, Belçika basınında geniş etki uyandırdı.

Belçikalı basın mensupları, Ukraynalı futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönünde açıklamalar yaptı..

Ancak Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise Sikan'ın hafta içinde bir sakatlık geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Haberlerde, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeniden kadroya dahil olacağı kaydedildi.

UYUM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni takımına uyum sağlama süreci devam eden Sikan'ın, kısa sürede bu süreci atlatıp takımına katkı vermesi bekleniyor.

Anderlecht teknik heyetinin, Ukraynalı forvetin performansını yakından takip ettiği ve adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sikan'dan daha fazla verim almayı hedeflediği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.