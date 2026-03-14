14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
1-035'
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Serikspor, 5 maçlık özlemi Adana'da durdurdu.

Trendyol 1. Lig'de Serikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

14 Mart 2026 15:23
Serikspor, 5 maçlık özlemi Adana'da durdurdu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Serikspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumunda oynanan müsabakayı, konuk Serikspor 4-1 kazandı.

Serikspor'u galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Alexander Martynov, 15. dakikada Christian Nwachukwu, 38. dakikada Gökhan Altıparmak ve 79. dakikada Raymand Adeola kaydetti.

Adana temsilcisinin tek golü ise 90+1'de Kürşat Küçük'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Serikspor 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 32'ye yükseltti. Adana Demirspor ise -51 puanla son sırada bulunuyor.

GELECEK MAÇLARI

Adana Demirspor gelecek hafta Ankara'da Keçiörengücü'nü konuk edecek, Serikspor ise kendi evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.