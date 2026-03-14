Serikspor, 5 maçlık özlemi Adana'da durdurdu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Serikspor karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumunda oynanan müsabakayı, konuk Serikspor 4-1 kazandı.



Serikspor'u galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Alexander Martynov, 15. dakikada Christian Nwachukwu, 38. dakikada Gökhan Altıparmak ve 79. dakikada Raymand Adeola kaydetti.



Adana temsilcisinin tek golü ise 90+1'de Kürşat Küçük'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Serikspor 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 32'ye yükseltti. Adana Demirspor ise -51 puanla son sırada bulunuyor.



GELECEK MAÇLARI



Adana Demirspor gelecek hafta Ankara'da Keçiörengücü'nü konuk edecek, Serikspor ise kendi evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.