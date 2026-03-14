14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-058'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-360'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini buldu

Beşiktaş yönetimi; Agbadou'nun yanına, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da kiralık forma giyen Medina'yı transfer etmek istiyor.

calendar 14 Mart 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 14:33
Beşiktaş, savunma hattındaki tandemi tamamlamak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetim, Ocak ayında transfer edilen Agbadou'nun yanına sürpriz bir ismi listeye ekledi.

ARANAN KAN FRANSA'DA BULUNDU

Savunmanın liderliğini üstlenen Fildişi Sahilli devin yanına sol ayaklı bir oyun kurucu stoper arayan siyah-beyazlılar, Facundo Medina için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Marsilya'nın 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Lens ile pazarlık masasına oturacak.

Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Medina'yı takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'lı kurmaylar, defanstan oyun kurma problemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

DEFANSA ÖNEM VERİYOR

Agbadou'nun kış transfer döneminde kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak imza atması, savunma konusundaki ciddiyetinin en büyük kanıtı olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 19 müsabakaya çıkan Arjantinli stoper, bu maçlarda gol katkısı veremedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
