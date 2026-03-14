Beşiktaş, Agbadou'nun partnerini buldu

Beşiktaş, savunma hattındaki tandemi tamamlamak için harekete geçti.
Siyah-beyazlı yönetim, Ocak ayında transfer edilen Agbadou'nun yanına sürpriz bir ismi listeye ekledi.
ARANAN KAN FRANSA'DA BULUNDU
Savunmanın liderliğini üstlenen Fildişi Sahilli devin yanına sol ayaklı bir oyun kurucu stoper arayan siyah-beyazlılar, Facundo Medina için kolları sıvadı.
Beşiktaş, Marsilya'nın 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Lens ile pazarlık masasına oturacak.
Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Medina'yı takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'lı kurmaylar, defanstan oyun kurma problemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
DEFANSA ÖNEM VERİYOR
Agbadou'nun kış transfer döneminde kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak imza atması, savunma konusundaki ciddiyetinin en büyük kanıtı olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 19 müsabakaya çıkan Arjantinli stoper, bu maçlarda gol katkısı veremedi.
Siyah-beyazlı yönetim, Ocak ayında transfer edilen Agbadou'nun yanına sürpriz bir ismi listeye ekledi.
ARANAN KAN FRANSA'DA BULUNDU
Savunmanın liderliğini üstlenen Fildişi Sahilli devin yanına sol ayaklı bir oyun kurucu stoper arayan siyah-beyazlılar, Facundo Medina için kolları sıvadı.
Beşiktaş, Marsilya'nın 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Lens ile pazarlık masasına oturacak.
Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Medina'yı takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'lı kurmaylar, defanstan oyun kurma problemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
DEFANSA ÖNEM VERİYOR
Agbadou'nun kış transfer döneminde kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak imza atması, savunma konusundaki ciddiyetinin en büyük kanıtı olmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 19 müsabakaya çıkan Arjantinli stoper, bu maçlarda gol katkısı veremedi.