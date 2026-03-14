Avustralya, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Macaristan'ı yendi

Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Avustralya, Macaristan'ı 71-58 yendi.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Yijie Gao (Çin), Veronika Obertova (Slovakya)
Avustralya: Talbot, Smith 12, Magbegor 14, Whitcomb 12, Wilson 6, Melbourne, Reid, George 4, Borlase 8, Aokuso 13, Fowler, Bibby 2
Macaristan: Takacs-Kiss 10, Dubei 9, Juhasz 1, Lelik 2, Turner 2, Dombai 7, Aho 5, Josepovits 4, Torok 5, Varga 3, Dul 7, Toman 3
1. Periyot: 13-14
Devre: 40-33
3. Periyot: 57-43
Beş faulle çıkanlar: 36.54 Josepovits (Macaristan)
