14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-057'
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-015'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-014'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
0-045'
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
0-0DA
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
1-045'
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-045'
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Oğuzhan Koç'tan Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası flaş sözler

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 17:17
Haber: Sporx.com
Oğuzhan Koç'tan Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası flaş sözler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Oğuzhan Koç'un paylaşımı;

"Guendouzi'yi evimde çay çorba çiçek gibi ağırlayıp, 2001-11 arası Fenerbahçe'nin 10 yılını izletip, sonra da 'seneye kim gitsin kim kalsın (başkan dahil) sen seç güzel kardeşim', demek istiyorum...Ezeli rakibin Liverpool'u ezerek yenerken sen lig sonuncusuna şut atamıyorsan, 'yapı mapı' ağlamayacaksın artık benim canım kulübüm!Güzel günler mazide kaldı,biz hala rüyada!Dünyanın en fedakar,en vefalı taraftarına karşı; başkanından oyuncusuna, antrenöründen köşe yazarına kadar her gün biraz daha ayıp ediyorsunuz!Bir yıl daha bitti, teşekkürler Fenerbahçe."



"Bunu mesela ben çok anlamam ama...

Acaba dün falan mı yapsaydınız maçtan önce ne bileyim...

Çünkü maçtan sonra yapılınca puan vermiyorlar diyebiliyorum...

Yine siz daha iyi biliyorsunuzdur..."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.