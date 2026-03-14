Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kritik süreçte sorumluluk almaya devam ediyor.
Ankara deplasmanında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında da kaleyi koruması beklenen genç eldiven, Sergen Yalçın'ın kendisine duyduğu güveni boşa çıkartmak istemiyor.
Sezon başında milli file bekçisi Mert Günok'un arkasında kalan Ersin Destanoğlu, ilerleyen haftalarda gelen fırsatı iyi değerlendirerek eldivenleri devraldı.
Alınan olumsuz sonuçlar sonrası tribünlerden yükselen eleştirilere kulak kapatan Ersin, sahadaki mücadelesi ile takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Devis Vasquez'i, performansı ile yedek soyunduran file bekçisi, teknik heyetin 1 numaralı tercihi haline geldi.
