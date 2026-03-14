Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Aras Kargo, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Gizem Eller, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Nisan Eroğuz, Defne Başyolcu, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Taşbaş)
Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Eda Say, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Berre İnce, Dilara Yeşil, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz)
Setler: 25-9, 25-16, 25-18
Süre: 73 Dakika