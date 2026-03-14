14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-055'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-357'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Charles Leclerc: "Çok çaba harcıyorum, zorlanıyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Çin GP öncesi sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladıktan sonra Şanghay'da genel olarak zorlandığı için elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

calendar 14 Mart 2026 14:35
Haber: Motorsport Türkiye
Charles Leclerc: 'Çok çaba harcıyorum, zorlanıyorum'
Şanghay'da gerçekleşen sıralama turlarında Charles Leclerc, Q1'de zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. Q2'de ise lider Kimi Antonelli'nin bir sıra gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

Ancak Ferrari pilotu, son bölümdeki son denemelerde hem Mercedes pilotlarının hem de takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı ve dördüncü sırayı elde etti.

Sky Sports F1'e konuşan Leclerc, sıralama turlarında elinden gelenin en iyisini yaptığını ancak bu pistte çok zorlandığını dile getirdi.

Leclerc, "Elimde daha fazlası yoktu. Bu pistte bu sezon gerçekten çok zorlanıyorum, aslında her zaman böyleydi. Bu yüzden, genel olarak zorlandığım bir pistte dördüncü olmaktan mutluyum. Denemediğimden değil çünkü gerçekten çok çaba harcıyorum ama sıralama turlarına geldiğimizde zorlanıyorum. Bu araçların sıralama turlarında biraz farklı sürülmesi gerekiyor. Bu yüzden her şeyi en iyi şekilde optimize etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunu başardığımızda, Mercedes'e daha yakın olacağız." şeklinde konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
