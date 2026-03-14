Charles Leclerc: 'Çok çaba harcıyorum, zorlanıyorum'

Şanghay'da gerçekleşen sıralama turlarında Charles Leclerc, Q1'de zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. Q2'de ise lider Kimi Antonelli'nin bir sıra gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.



Ancak Ferrari pilotu, son bölümdeki son denemelerde hem Mercedes pilotlarının hem de takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı ve dördüncü sırayı elde etti.



Sky Sports F1'e konuşan Leclerc, sıralama turlarında elinden gelenin en iyisini yaptığını ancak bu pistte çok zorlandığını dile getirdi.



Leclerc, "Elimde daha fazlası yoktu. Bu pistte bu sezon gerçekten çok zorlanıyorum, aslında her zaman böyleydi. Bu yüzden, genel olarak zorlandığım bir pistte dördüncü olmaktan mutluyum. Denemediğimden değil çünkü gerçekten çok çaba harcıyorum ama sıralama turlarına geldiğimizde zorlanıyorum. Bu araçların sıralama turlarında biraz farklı sürülmesi gerekiyor. Bu yüzden her şeyi en iyi şekilde optimize etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunu başardığımızda, Mercedes'e daha yakın olacağız." şeklinde konuştu.







