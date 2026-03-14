14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
1-035'
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, Antalya'da sürüyor

Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun Saklıkent etabında birinciliği Brezilyalı sporcu Henrique Bravo kazandı.

14 Mart 2026 16:11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Saklıkent etabında, Soudal-Quick-Step takımından Brezilyalı Henrique Bravo birinciliği elde etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminin 2.2 kategorisinde yer alan yarış, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki The Land of Legends Tema Parkı'ndan 23 takım, 134 sporcuyla start aldı.

85,8 kilometrelik parkur sonunda Saklıkent'te sona eren yarışın üçüncü etabında, Soudal-Quick-Step takımından Henrique Bravo birinciliği kazandı.

Etabı, Soudal-Quick-Step takımı sporcusu Meksikalı Jose Said Cisneros ikinci, Li Ning Star sporcusu Arjantinli Eduardo Sepulveda üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar ile diğer yetkililer verdi.

Ayrıca "genel klasman" birincisi Bravo'ya turkuaz mayonun yanı sıra beyaz renkli "en iyi genç binici" mayosu verildi.

Kırmızı renkli "en iyi tırmanışçı" mayosu Cisneros'a, lacivert renkli "en iyi sprinter" mayosu Konya Büyükşehir Belediyesi takımından Ramazan Yılmaz'a takdim edildi.

Yaklaşık 508 kilometrelik 4 etaptan oluşan Uluslararası Antalya Bisiklet Turu, yarın sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.