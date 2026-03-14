Avrupa'dan tekliflere ret: Okan Buruk

Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Galatasaray'a bağlılığını koruyor.
Premier Lig kulüplerinin ilgisine rağmen Buruk, sarı-kırmızılı takımda henüz misyonunu tamamlamadığını belirterek Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
MENAJER GARDİ ÜZERİNDEN TEMAS
Resmi bir menajeri bulunmayan başarılı teknik adama ulaşmak isteyen İngiliz kulüplerinin, ünlü menajer George Gardi üzerinden temas kurmaya çalıştığı ifade edildi. Ancak Buruk'un önceliğinin Galatasaray olduğu ve mevcut görevine odaklandığı vurgulandı.
AYRILIK KONUSU GÜNDEMİNDE YOK
Tecrübeli teknik direktörün ayrılık konusunu gündemine almadığı, yalnızca kulüp başkanı Dursun Özbek ya da Mayıs ayında oluşacak yeni yönetimin kendisine sözleşme sunmaması halinde farklı seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi.
