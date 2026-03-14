14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
1-036'
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Gençlerbirliği ile Beşiktaş 96. buluşmada

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı 96. kez karşı karşıya gelecek.

14 Mart 2026 14:47
Haber: AA
Beşiktaş ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ankara'da 15 Mart Pazar akşamı yapacakları maçla Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise sahadan 10 kez galip ayrıldı.

Taraflar, 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 154 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçından 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 10 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte oynanan 47 lig maçının 23'ünü kazandı, 7 kez de yenildi. Taraflar, 17 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 75, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, son olarak 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Ankara'da oynanan maçlarda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
