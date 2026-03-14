İsmet Taşdemir'in öğrencileri Ümraniye'yi ağırlayacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 15 Mart Pazar günü Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



EKSİKLER



Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Rey Manaj ve Jonathan Okoronkwo'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.



Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.



LİGDEKİ SIRALAMALARI



Sivasspor, ligde 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor.



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Ümraniyespor ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.



