Max Verstappen: 'Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum'

Lastik aşınması ve sürüş dengesiyle ilgili büyük sıkıntılar çeken Verstappen, Çin GP'nin kendisi için oldukça zorlu geçeceğini belirtti.



Verstappen, durumun oldukça vahim olduğunu şu sözlerle ifade etti:



"Yeni lastik setinde attığım her tur çok kötü hissettirdi. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse yarının oldukça zor geçeceğini düşünüyorum. Geçmişte bazen aracı tamamen değiştirdiğimizde işler düzelirdi. Şimdi ise hiçbir şey işe yaramıyor. Bu durum hiç hoş değil.



Şu anda sürüş yapamıyorum. Her tur benim için bir hayatta kalma mücadelesi. Hiç ama hiç keyif almıyorum. Her şey çok tutarsız."



"OLAN BU KADAR DİYORUM"



Verstappen, aracının ne kadar dengesiz olduğunu ise şu çarpıcı örnekle anlattı:



"Sıralama turları boyunca bir referans noktası bile oluşturamıyorum. Bir tur atıyorum ve 'Pekala, olan bu kadar' diyorum."



