14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-058'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-360'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Max Verstappen: "Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum"

Çin Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Max Verstappen, aracında yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle oldukça dertli

14 Mart 2026 14:40
Haber: Motorsport Türkiye
Max Verstappen: 'Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum'
Lastik aşınması ve sürüş dengesiyle ilgili büyük sıkıntılar çeken Verstappen, Çin GP'nin kendisi için oldukça zorlu geçeceğini belirtti.

Verstappen, durumun oldukça vahim olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Yeni lastik setinde attığım her tur çok kötü hissettirdi. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse yarının oldukça zor geçeceğini düşünüyorum. Geçmişte bazen aracı tamamen değiştirdiğimizde işler düzelirdi. Şimdi ise hiçbir şey işe yaramıyor. Bu durum hiç hoş değil.

Şu anda sürüş yapamıyorum. Her tur benim için bir hayatta kalma mücadelesi. Hiç ama hiç keyif almıyorum. Her şey çok tutarsız."

"OLAN BU KADAR DİYORUM"

Verstappen, aracının ne kadar dengesiz olduğunu ise şu çarpıcı örnekle anlattı:

"Sıralama turları boyunca bir referans noktası bile oluşturamıyorum. Bir tur atıyorum ve 'Pekala, olan bu kadar' diyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
