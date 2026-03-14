14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-058'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-360'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Lewis Hamilton: "Yarış için heyecanlıyım"

Ferrari'nin 7 kez şampiyon pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının ardından pazar günü için pozitif konuştu.

14 Mart 2026 14:20
Haber: Motorsport Türkiye
Çin GP öncesi sıralama turlarında iyi bir iş çıkaran Lewis Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Seansın ardından konuşan Hamilton şöyle dedi:

"Gerçekten zor bir sıralama turuydu."

"Rüzgar yüzünden bu seferki biraz daha zordu, çok sert esiyordu. Düzgün bir tur atmak hiç kolay değildi. Charles harika turlar atıyordu, bu çocuklar da (Mercedes pilotları) harika turlar çıkarıyordu."

"Burada, bu çocukların yanında olduğum için çok mutluyum ve minnettarım. Bu sezon şimdiye kadar çok hızlıydılar."

"Mühendislerimiz, sprint sıralama turlarının ardından harika iş çıkardılar ve onlara biraz daha yaklaşmayı başardık; bu, ileriye dönük gerçekten olumlu bir gelişme."

"KOLAY OLMAYACAK AMA ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Yarış için umutlu konuşan Hamilton, "Kolay olmayacak ama eminim biraz eğleneceğiz. Yarını iple çekiyorum. Sprint yarışında çok şey öğrendik, bu yüzden umalım ki yarın rüzgar bu kadar sert olmasın. Hedefimiz, bu çocuklarla aramızdaki farkı bir şekilde kapatmak." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
