Lewis Hamilton: 'Yarış için heyecanlıyım'

Çin GP öncesi sıralama turlarında iyi bir iş çıkaran Lewis Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde üçüncü en iyi zamanı yaptı.



Seansın ardından konuşan Hamilton şöyle dedi:



"Gerçekten zor bir sıralama turuydu."



"Rüzgar yüzünden bu seferki biraz daha zordu, çok sert esiyordu. Düzgün bir tur atmak hiç kolay değildi. Charles harika turlar atıyordu, bu çocuklar da (Mercedes pilotları) harika turlar çıkarıyordu."



"Burada, bu çocukların yanında olduğum için çok mutluyum ve minnettarım. Bu sezon şimdiye kadar çok hızlıydılar."



"Mühendislerimiz, sprint sıralama turlarının ardından harika iş çıkardılar ve onlara biraz daha yaklaşmayı başardık; bu, ileriye dönük gerçekten olumlu bir gelişme."



"KOLAY OLMAYACAK AMA ÇOK EĞLENECEĞİZ"



Yarış için umutlu konuşan Hamilton, "Kolay olmayacak ama eminim biraz eğleneceğiz. Yarını iple çekiyorum. Sprint yarışında çok şey öğrendik, bu yüzden umalım ki yarın rüzgar bu kadar sert olmasın. Hedefimiz, bu çocuklarla aramızdaki farkı bir şekilde kapatmak." dedi.







