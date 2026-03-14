Toto Wolff: 'Bence Ferrari bize çok yakın'

Mercedes AMG F1 takımı patronu Toto Wolff, Antonelli'nin Formula 1 tarihindeki en genç pole pozisyonunu alan kişi olmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.



"Gerçekten büyük bir gurur. İlk iki sıranın bize ait olması çok güzel. Kimi'nin en genç pole pozisyonu sahibi olması da istatistiklere geçti ve artık gerçekten kendini göstermeye başlıyor."



"İlk yılın bir öğrenme süreci olacağını biliyorduk ve bunu ona da defalarca söyledik. Bu sezon her zaman kolay geçmeyecek ama bugün büyük bir şey başardı. George'un yaşadığı sorun da şans kapısını biraz araladı ama bunu değerlendirmeyi bilmek de ayrı bir meziyet."



"RUSSELL'IN ARACINDA VİTES TAKILI KALDI"



Wolff ayrıca George Russell'ın sıralama turları sırasında yaşadığı teknik soruna da değindi.



Russell'ın aracının ilk başta hareket etmediğini ve vites sisteminde takılı kaldığını açıklayan Wolff, sorunun birkaç basit işlemle çözüldüğünü söyledi.



"George'un aracında vites takılı kaldı ve hareket edemedi. Bu yüzden sistemi üç kez yeniden başlatmamız gerekti. Her seferinde aracı kapatıp yazılımı yeniden yükledik ve üçüncü denemede çalıştı."



"ANTONELLI, BU KOLTUĞU HAK ETTİ"



Mercedes takım patronu ayrıca Antonelli'nin genç yaşına rağmen baskıyla başa çıkabilme yeteneğine dikkat çekti.



"18 yaşında Formula 1'e geldiğinizi ve üzerinizde büyük bir baskı olduğunu düşünün. Tüm dünya sizi izliyor, herkes sizden bir şey bekliyor ve performans gelmezse sizi çok hızlı şekilde eleştiriyorlar."



"Geçen yıl birçok kişi onun çok genç olduğunu ve Mercedes'in böyle bir pilotu almasının doğru olup olmadığını sorguluyordu. Ama şimdi gerçek performansını göstermeye başladığını ve bu koltuğu hak ettiğini görebiliyoruz. Tüm takım ona destek veriyor, bu da performansın ortaya çıkmasına yardımcı oluyor."



"Sonuçta sürücünün kişiliği de bu baskıya dayanabilecek ve bunu performansa dönüştürebilecek yapıda olmalı."



"BENCE FERRARI BİZE ÇOK YAKN"



Wolff, yarış hafta sonunda Antonelli'nin babasının da pistte bulunduğunu doğruladı. Ancak bir önceki yarışta Dubai'den uçuş bulunamadığı için pistte yer alamadığını belirtti.



Wolff, yarışta Ferrari'nin özellikle sıcak hava koşullarında güçlü olabileceğini de ifade etti.



"Bence Ferrari bize çok yakın, fark yok denecek kadar az. Ama bugün sprintin ilk turlarında çok güçlüydüler ve Melbourne'de de çok iyilerdi. Bu yüzden özellikle yarışın başında ciddi bir mücadele bekliyorum."



