14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-061'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-363'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Toto Wolff: "Bence Ferrari bize çok yakın"

Mercedes AMG F1 takımı patronu Toto Wolff, Antonelli Çin GP sıralama turlarında elde ettiği pole pozisyonunun ardından yerini hak ettiğini gösterdi.

14 Mart 2026 14:29
Haber: Motorsport Türkiye
Toto Wolff: 'Bence Ferrari bize çok yakın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mercedes AMG F1 takımı patronu Toto Wolff, Antonelli'nin Formula 1 tarihindeki en genç pole pozisyonunu alan kişi olmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.

"Gerçekten büyük bir gurur. İlk iki sıranın bize ait olması çok güzel. Kimi'nin en genç pole pozisyonu sahibi olması da istatistiklere geçti ve artık gerçekten kendini göstermeye başlıyor."

"İlk yılın bir öğrenme süreci olacağını biliyorduk ve bunu ona da defalarca söyledik. Bu sezon her zaman kolay geçmeyecek ama bugün büyük bir şey başardı. George'un yaşadığı sorun da şans kapısını biraz araladı ama bunu değerlendirmeyi bilmek de ayrı bir meziyet."

"RUSSELL'IN ARACINDA VİTES TAKILI KALDI"

Wolff ayrıca George Russell'ın sıralama turları sırasında yaşadığı teknik soruna da değindi.

Russell'ın aracının ilk başta hareket etmediğini ve vites sisteminde takılı kaldığını açıklayan Wolff, sorunun birkaç basit işlemle çözüldüğünü söyledi.

"George'un aracında vites takılı kaldı ve hareket edemedi. Bu yüzden sistemi üç kez yeniden başlatmamız gerekti. Her seferinde aracı kapatıp yazılımı yeniden yükledik ve üçüncü denemede çalıştı."

"ANTONELLI, BU KOLTUĞU HAK ETTİ"

Mercedes takım patronu ayrıca Antonelli'nin genç yaşına rağmen baskıyla başa çıkabilme yeteneğine dikkat çekti.

"18 yaşında Formula 1'e geldiğinizi ve üzerinizde büyük bir baskı olduğunu düşünün. Tüm dünya sizi izliyor, herkes sizden bir şey bekliyor ve performans gelmezse sizi çok hızlı şekilde eleştiriyorlar."

"Geçen yıl birçok kişi onun çok genç olduğunu ve Mercedes'in böyle bir pilotu almasının doğru olup olmadığını sorguluyordu. Ama şimdi gerçek performansını göstermeye başladığını ve bu koltuğu hak ettiğini görebiliyoruz. Tüm takım ona destek veriyor, bu da performansın ortaya çıkmasına yardımcı oluyor."

"Sonuçta sürücünün kişiliği de bu baskıya dayanabilecek ve bunu performansa dönüştürebilecek yapıda olmalı."

"BENCE FERRARI BİZE ÇOK YAKN"

Wolff, yarış hafta sonunda Antonelli'nin babasının da pistte bulunduğunu doğruladı. Ancak bir önceki yarışta Dubai'den uçuş bulunamadığı için pistte yer alamadığını belirtti.

Wolff, yarışta Ferrari'nin özellikle sıcak hava koşullarında güçlü olabileceğini de ifade etti.

"Bence Ferrari bize çok yakın, fark yok denecek kadar az. Ama bugün sprintin ilk turlarında çok güçlüydüler ve Melbourne'de de çok iyilerdi. Bu yüzden özellikle yarışın başında ciddi bir mücadele bekliyorum."

Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.