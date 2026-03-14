Safiport Erokspor, Aliağa Petkimspor'u 74-57 ile geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 74-57 yendi.



İstanbul temsilcisi, 13. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 16. yenilgisini yaşadı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi



Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 10, Egehan Arna 15, Love 2, Crawford 14, Erten Gazi, Galloway 5, Thomas Akyazılı 7, Thurman 6, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 4



Aliağa Petkimspor: Brown 7, Whittaker 1, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 7, Sajus 8, Efianayi 11, Mustafa Kurtuldum 6, Yiğit Kaba, Troy Şav 4, Floyd 2, Flowers 4



1. Periyot: 28-15



Devre: 49-27



3. Periyot: 63-45



Beş faulle çıkan: 34.26 Galloway (Safiport Erokspor)



