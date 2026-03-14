Kocaelispor - Konyaspor maçında son anda her şey değişti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti.



Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golübü 59. Serdar Dursun kaydetti.



Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.



Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.



KOCAELİ'DEN TEPKİ! SOYUNMA ODASINA GİTTİLER



Öte yandan, hakemin penaltı kararına itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. İnan, bunun üzerine tepki olarak yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetle birlikte soyunma odasına gitti.





Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu.



İLHAN PALUT'TAN KONYA İLE 2. GALİBİYET





Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33 puanda kaldı. İlhan Palut yönetiminde 6 maçta 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 27 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı59. dakikada Kocaelispor öne geçti. Smolcic'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.74. dakikada Melih İbrahimoğlu, ceza sahasına ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.86. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Bardhi'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.90+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muleka, topu filelere yolladı: 1-2.TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.Turka Araç Muayene KocaeliCihan Aydın, Murat Altan, Özcan SultanoğluGökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita (Dk. 78 Balogh), Show, Churlinov (Dk. 78 Can Keleş), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 69 Linetty), RivasBahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 85 Tunahan Taşcı), Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk (Dk. 65 Kramer), Nagalo, Muleka, Olaigbe (Dk. 65 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Bjorlo)Dk. 59 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 86 Kramer, Dk. 90+4 Muleka (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 45+2 Show, Dk. 51 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 90+2 Bahadır Gündoğdu (TÜMOSAN Konyaspor)