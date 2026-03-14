14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
1-035'
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Kocaelispor - Konyaspor maçında son anda her şey değişti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, geriden geldiği maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Mücadelenin son anlarında yaşananlar, büyük heyecana sahne oldu.

14 Mart 2026 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 15:46
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti.  

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golübü 59. Serdar Dursun kaydetti. 

Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına Jackson Muleka topu ağlara gönderdi.

KOCAELİ'DEN TEPKİ! SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Öte yandan, hakemin penaltı kararına itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. İnan, bunun üzerine tepki olarak yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetle birlikte soyunma odasına gitti. 
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu. 

İLHAN PALUT'TAN KONYA İLE 2. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 33 puanda kaldı. İlhan Palut yönetiminde 6 maçta 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 27 puana ulaştı. 

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.

23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


59. dakikada Kocaelispor öne geçti. Smolcic'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

74. dakikada Melih İbrahimoğlu, ceza sahasına ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

86. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Bardhi'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muleka, topu filelere yolladı: 1-2.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita (Dk. 78 Balogh), Show, Churlinov (Dk. 78 Can Keleş), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 69 Linetty), Rivas

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 85 Tunahan Taşcı), Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk (Dk. 65 Kramer), Nagalo, Muleka, Olaigbe (Dk. 65 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Bjorlo)

Goller: Dk. 59 Serdar Dursun (Kocaelispor), Dk. 86 Kramer, Dk. 90+4 Muleka (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Show, Dk. 51 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 90+2 Bahadır Gündoğdu (TÜMOSAN Konyaspor)

 

 

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
