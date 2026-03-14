Lando Norris: 'Ferrari ile mücadele etmek zor'

McLaren pilotu Lando Norris, araçta aslında biraz daha potansiyel olduğunu ancak özellikle son sektörde zaman kaybettiğini belirtti.



Norris, "Araçta potansiyel vardı, daha iyisini yapabilirdik. Özellikle son sektörde performansım oldukça zayıftı. Ayrıca düzlüklerde de hız açısından rakiplerden biraz geride kalıyoruz ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Bugün bir ya da bir buçuk ondalık saniye bile neredeyse üç sıra anlamına geldi. Buradaki son viraj beni gerçekten çok zorladı, bir türlü doğru şekilde dönemedim. Son turumda da oldukça büyük bir hata yaptım ve süre kaybettim. Yani aşağı yukarı hak ettiğimiz yerdeyiz." ifadelerini kullandı.



"FERRARI'YE OLDUKÇA YAKINIZ"



Ferrari ile aralarındaki farkın çok büyük olmadığını söyleyen Norris, "Ferrari'ye oldukça yakınız ve yarın mücadeleye dahil olmak istiyoruz. Ama bugün onların bazı avantajlara sahip olduğu açıktı ve biz bunların üstesinden gelmekte zorlanıyoruz. Onlara meydan okumak zor olacak ama Formula 1'de her şey mümkün. Biz de elimizden geleni yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.







