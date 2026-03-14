Oscar Piastri: 'Zirveden yarım saniye gerideyiz'

McLaren pilotu Oscar Piastri, araçlarının zirveden uzak olduğunu dile getirdi.



Son turun ilk virajında yaşadığı sorunun tur zamanını etkilediğini belirten Avustralyalı pilot, en iyi sektörlerin bir araya gelmesi hâlinde Ferrari ile benzer seviyede olabileceklerini ve rekabet edebileceklerini düşünüyor.



Ancak Piastri'ye göre güç ünitesinin nasıl kullanılacağı, lastiklerin zor karakteri ve rüzgâr karşısında herkes benzer sorunlar yaşıyor. Piastri ayrıca Melbourne'e kıyasla Mercedes'e biraz daha yaklaşmış olsalar da farkın hâlâ büyük olduğunu söyledi.



"YARIM SANİYE GERİDEYİZ"



Piastri, "Melbourne'ü ele aldığımızda sıralama turlarında çok daha yakın olmamız gerektiğini düşünüyordum. Biraz yaklaşmış olabiliriz ama hala yaklaşık yarım saniye gerideyiz. Yani şu an gerçek bir mücadele içinde olduğumuzu söylemek zor. Bence çözmemiz gereken en büyük sorun yol tutuşu. Güç ünitesi tarafında bazı konuları daha iyi anlamaya başladık ve o alanda gelişmeler kaydediyoruz. Ama sahip olmadığımız yol tutuşunu başka hiçbir şeyle telafi edemiyoruz. Araca yapılan iyileştirmeler işe yarayacak mı, zaman gösterecek. Şu anda kesin bir şey söylemek zor. Şu ana kadar ünitesini iyi kullandığımızı düşünüyorum ama geri dönüp baktığımızda hâlâ kaybettiğimiz bir zaman dilimi olduğunu görebiliyoruz." yorumunu yaptı.



Piastri, Çin GP hafta sonunda iki sıralama seansının yapılmasının takımların güç ünitesini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu da ekledi.



"ANTONELLI, HER ŞEYE RAĞMEN ÖNÜMDE BİTİRDİ"



Yarışta Mercedes ile mücadele etmenin zor olacağını düşünen Piastri, "Açıkçası yarışta Mercedes ile aynı seviyede olursak biraz şaşırırım. Sprint yarışında Antonelli'nin başına gelebilecek neredeyse her şey geldi ama yine de benim önümde bitirdi. Böyle pistlerde aracınız hızlı değilse zamanı telafi edemezsiniz. Dün birçok kişi özellikle ortadan yumuşak lastiklere geçtiğinde büyük bir tutuş farkıyla karşılaştı. Virajlarda daha hızlı gidiyorsunuz ama düzlükte kullanacak yeterli batarya kalmıyor ve çok zaman kaybediyorsunuz. Bu oldukça sancılı bir öğrenme süreci. Yarınki yarışın ilk turlarında biraz aksiyon olabilir. Ama açıkçası şu anda kimse tam olarak ne beklemesi gerektiğini bilmiyor. Her şeye bir beklentiyle giriyoruz ama genelde farklı sonuçlar görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÇOK ZOR, ŞANS DA LAZIM"



Avustralyalı pilot, "Strateji bakımından Melbourne'de herkes farklı şeyler deneyebiliyordu. Buradaki esneklikse biraz daha sınırlı. Deneyebileceğiniz bazı şeyler var fakat çok zor ve şansın da yanınızda olması lazım. Tüm takımın bu konularda çok dikkatli olması gerek. Sprint yarışından herkes bir şeyler öğrendi ve özellikle bu pistte artık performans farklarının biraz daha azalacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



