14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
1-036'
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Oscar Piastri: "Zirveden yarım saniye gerideyiz"

McLaren pilotu Oscar Piastri, Çin GP sıralama turlarının ardından takımının, yarışta mücadele edebilmek için performans açığını kapatması gerektiğini söyledi.

14 Mart 2026 14:55
Haber: Motorsport Türkiye
Son turun ilk virajında yaşadığı sorunun tur zamanını etkilediğini belirten Avustralyalı pilot, en iyi sektörlerin bir araya gelmesi hâlinde Ferrari ile benzer seviyede olabileceklerini ve rekabet edebileceklerini düşünüyor.

Ancak Piastri'ye göre güç ünitesinin nasıl kullanılacağı, lastiklerin zor karakteri ve rüzgâr karşısında herkes benzer sorunlar yaşıyor. Piastri ayrıca Melbourne'e kıyasla Mercedes'e biraz daha yaklaşmış olsalar da farkın hâlâ büyük olduğunu söyledi.

"YARIM SANİYE GERİDEYİZ"

Piastri, "Melbourne'ü ele aldığımızda sıralama turlarında çok daha yakın olmamız gerektiğini düşünüyordum. Biraz yaklaşmış olabiliriz ama hala yaklaşık yarım saniye gerideyiz. Yani şu an gerçek bir mücadele içinde olduğumuzu söylemek zor. Bence çözmemiz gereken en büyük sorun yol tutuşu. Güç ünitesi tarafında bazı konuları daha iyi anlamaya başladık ve o alanda gelişmeler kaydediyoruz. Ama sahip olmadığımız yol tutuşunu başka hiçbir şeyle telafi edemiyoruz. Araca yapılan iyileştirmeler işe yarayacak mı, zaman gösterecek. Şu anda kesin bir şey söylemek zor. Şu ana kadar ünitesini iyi kullandığımızı düşünüyorum ama geri dönüp baktığımızda hâlâ kaybettiğimiz bir zaman dilimi olduğunu görebiliyoruz." yorumunu yaptı.

Piastri, Çin GP hafta sonunda iki sıralama seansının yapılmasının takımların güç ünitesini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu da ekledi.

"ANTONELLI, HER ŞEYE RAĞMEN ÖNÜMDE BİTİRDİ"

Yarışta Mercedes ile mücadele etmenin zor olacağını düşünen Piastri, "Açıkçası yarışta Mercedes ile aynı seviyede olursak biraz şaşırırım. Sprint yarışında Antonelli'nin başına gelebilecek neredeyse her şey geldi ama yine de benim önümde bitirdi. Böyle pistlerde aracınız hızlı değilse zamanı telafi edemezsiniz. Dün birçok kişi özellikle ortadan yumuşak lastiklere geçtiğinde büyük bir tutuş farkıyla karşılaştı. Virajlarda daha hızlı gidiyorsunuz ama düzlükte kullanacak yeterli batarya kalmıyor ve çok zaman kaybediyorsunuz. Bu oldukça sancılı bir öğrenme süreci. Yarınki yarışın ilk turlarında biraz aksiyon olabilir. Ama açıkçası şu anda kimse tam olarak ne beklemesi gerektiğini bilmiyor. Her şeye bir beklentiyle giriyoruz ama genelde farklı sonuçlar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR, ŞANS DA LAZIM"

Avustralyalı pilot, "Strateji bakımından Melbourne'de herkes farklı şeyler deneyebiliyordu. Buradaki esneklikse biraz daha sınırlı. Deneyebileceğiniz bazı şeyler var fakat çok zor ve şansın da yanınızda olması lazım. Tüm takımın bu konularda çok dikkatli olması gerek. Sprint yarışından herkes bir şeyler öğrendi ve özellikle bu pistte artık performans farklarının biraz daha azalacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
