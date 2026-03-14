George Russell: 'Ne bataryam vardı ne lastik'

George Russell, sprint yarışında zafere ulaşsa da, sıralama turlarında şanssızlıklarla boğuştu. Önce ön kanadını kırdı, sonra aracındaki teknik problem nedeniyle Q3'te yalnızca bir tur atabildi.



Buna rağmen ikinci olan İngiliz pilot şöyle dedi:



"Kesinlikle hasarı en azda tutmaya çalıştığımız bir gündü.



Q2'de ön kanat kırıldı, bunu çözmeye çalışıyorduk. Sonra Q3'te piste çıktım, bu sefer de araç pistin ortasında durdu. Araç yeniden çalışmıyordu ve vites değiştiremiyordum.



Dolayısıyla ikinci olduğum için mutluyum çünkü son tura başladığımda ne bataryam vardı, ne lastik ısıtabilmiştim, ne de başka bir şeye sahiptim. Fakat takım beni bu pozisyona getirmek için gerçekten harika bir iş çıkardı, durum çok daha kötü olabilirdi."



"ANTONELLI ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"



İlk pole pozisyonunu kazanan takım arkadaşı Antonelli'yi de kutlamayı ihmal etmeyen Russell, "İlk pole pozisyonunu kazanan Antonelli'yi gerçekten kutlarım, iyi iş çıkardı." dedi.







