14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-059'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-361'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

George Russell: "Ne bataryam vardı ne lastik"

Çin Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sırayı alan George Russell, yaşadığı büyük teknik sorunlara rağmen elde ettiği bu sonuçtan dolayı rahatlamış göründü.

14 Mart 2026 14:16
George Russell, sprint yarışında zafere ulaşsa da, sıralama turlarında şanssızlıklarla boğuştu. Önce ön kanadını kırdı, sonra aracındaki teknik problem nedeniyle Q3'te yalnızca bir tur atabildi.

Buna rağmen ikinci olan İngiliz pilot şöyle dedi:

"Kesinlikle hasarı en azda tutmaya çalıştığımız bir gündü.

Q2'de ön kanat kırıldı, bunu çözmeye çalışıyorduk. Sonra Q3'te piste çıktım, bu sefer de araç pistin ortasında durdu. Araç yeniden çalışmıyordu ve vites değiştiremiyordum.

Dolayısıyla ikinci olduğum için mutluyum çünkü son tura başladığımda ne bataryam vardı, ne lastik ısıtabilmiştim, ne de başka bir şeye sahiptim. Fakat takım beni bu pozisyona getirmek için gerçekten harika bir iş çıkardı, durum çok daha kötü olabilirdi."

"ANTONELLI ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

İlk pole pozisyonunu kazanan takım arkadaşı Antonelli'yi de kutlamayı ihmal etmeyen Russell, "İlk pole pozisyonunu kazanan Antonelli'yi gerçekten kutlarım, iyi iş çıkardı." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
