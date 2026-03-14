14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-055'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-357'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Kimi Antonelli: "Sonunda başardım!"

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Çin Grand Prix sıralama turlarında elde ettiği pole pozisyonunu 'sakin kalarak' elde ettiğini dile getirdi.

14 Mart 2026 14:23
Haber: Motorsport Türkiye
Kimi Antonelli: 'Sonunda başardım!'
Kimi Antonelli, Çin GP sıralama turlarının Q3 bölümünde, son denemesinde tur zamanını 1:32.064'e indirerek geçici pole pozisyonuna yerleşti. Piste son çıkan isim takım arkadaşı George Russell oldu.

Russell, Q3'ün ilk dakikalarında yaşadığı bir sorun nedeniyle Russell bu seansta yalnızca tek bir tur atabildi ve Antonelli'nin derecesinin 0.222 saniye gerisinde kaldı. Böylece pole pozisyonu genç İtalyan sürücünün oldu.

14 Mart itibarıyla 19 yıl 6 ay 18 günlük olan Antonelli, daha önce Sebastian Vettel'e ait olan 'F1 tarihinin en genç pole pozisyonu sahibi' rekorunu kırdı. Vettel bu rekoru 21 yıl 2 ay 11 günlükken, 2008 İtalya Grand Prix'sinde elde etmişti.

Seansın ardından konuşan Antonelli şunları söyledi:

"Evet, oldukça temiz bir seanstı, bu yüzden gerçekten mutluyum. George bir sorun yaşadı, onun iki kez tur atabilmesini görmek güzel olurdu ama yine de gerçekten iyi bir seanstı. Seans temiz geçti ve hata yapmadım, bu yüzden yarış için sabırsızlanıyorum."

"BEN SADECE İYİ TUR ATMAYA ODAKLANDIM"

Russell'ın yaşadığı sorunu gördüğünü ancak odağını kaybetmemeye çalıştığını da ekledi:

"George'un bir sorun yaşadığını gördüm ama ben sadece odaklanmaya, sakin kalmaya ve iyi bir tur atmaya çalıştım. Sonunda da bunu başardım."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
