Kimi Antonelli: 'Sonunda başardım!'

Kimi Antonelli, Çin GP sıralama turlarının Q3 bölümünde, son denemesinde tur zamanını 1:32.064'e indirerek geçici pole pozisyonuna yerleşti. Piste son çıkan isim takım arkadaşı George Russell oldu.



Russell, Q3'ün ilk dakikalarında yaşadığı bir sorun nedeniyle Russell bu seansta yalnızca tek bir tur atabildi ve Antonelli'nin derecesinin 0.222 saniye gerisinde kaldı. Böylece pole pozisyonu genç İtalyan sürücünün oldu.



14 Mart itibarıyla 19 yıl 6 ay 18 günlük olan Antonelli, daha önce Sebastian Vettel'e ait olan 'F1 tarihinin en genç pole pozisyonu sahibi' rekorunu kırdı. Vettel bu rekoru 21 yıl 2 ay 11 günlükken, 2008 İtalya Grand Prix'sinde elde etmişti.



Seansın ardından konuşan Antonelli şunları söyledi:



"Evet, oldukça temiz bir seanstı, bu yüzden gerçekten mutluyum. George bir sorun yaşadı, onun iki kez tur atabilmesini görmek güzel olurdu ama yine de gerçekten iyi bir seanstı. Seans temiz geçti ve hata yapmadım, bu yüzden yarış için sabırsızlanıyorum."



"BEN SADECE İYİ TUR ATMAYA ODAKLANDIM"



Russell'ın yaşadığı sorunu gördüğünü ancak odağını kaybetmemeye çalıştığını da ekledi:



"George'un bir sorun yaşadığını gördüm ama ben sadece odaklanmaya, sakin kalmaya ve iyi bir tur atmaya çalıştım. Sonunda da bunu başardım."







