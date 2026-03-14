Fernando Alonso: 'Tek hedefimiz yarışı bitirmek'

Aston Martin'in pilot ikilisi, Çin GP'ye 19. ve 21. sıralardan başlayacak.



Seans sonrası konuşan 19. sıradaki Fernando Alonso, hem dün hem de bugün attıkları turların aracın gerçek potansiyelini yansıttığını ifade etti.



İki kez dünya şampiyonu, "Açıkçası çok fazla bir şey öğrenmedik. Dün mümkün olan en iyi turu attık ve sanırım bugün de aynısını yaptık. Üç set lastiğimiz vardı, yani turu biraz daha optimize etmek için üç fırsatımız oldu." şeklinde konuştu.



Aston Martin, Melbourne'deki yarışı araçtaki titreşim sorunu sebebiyle tamamlamamıştı. Bu yüzden Alonso, pazar günkü ana yarış için en büyük hedeflerinin damalı bayrağı görmek olduğunu söyledi.



Alonso, "Yarışı tamamlamaya çalışacağız. İlk kez damalı bayrağı görmek güzel olurdu. Yarın iki araçtan en az biriyle damalı bayrağı görüp göremeyeceğimize bakacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



