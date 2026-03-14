22 Haziran Hentbol, Süper Lig'e yükseldi

Hentbolde Amasya temsilcisi 22 Haziran Spor Kulübü, Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri'nde oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 22 Haziran Spor Kulübü, 2025-26 sezonunda Hentbol Erkekler 1. Ligi B grubunda mücadele etti.



Amasya temsilcisi normal sezonda oynadığı 12 maçın 11'ini kazandı ve 1'inden beraberlikle ayrıldı. Grubunda 23 puan toplayan 22 Haziran Spor Kulübü, namağlup Dörtlü Finallere kaldı.



Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri ilk maçında Göztepe Spor Kulübü'nü 33-29, ikinci karşılaşmasında ise Sarıçam Belediyespor'u 33-31 mağlup eden 22 Haziran Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.



22 Haziran Spor Kulübü, Dörtlü Finallerdeki son maçında bugün saat 18.00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



