14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
0-058'
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
0-360'
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

14 Mart 2026 14:06 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
22 Haziran Hentbol, Süper Lig'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hentbolde Amasya temsilcisi 22 Haziran Spor Kulübü, Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri'nde oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 22 Haziran Spor Kulübü, 2025-26 sezonunda Hentbol Erkekler 1. Ligi B grubunda mücadele etti.

Amasya temsilcisi normal sezonda oynadığı 12 maçın 11'ini kazandı ve 1'inden beraberlikle ayrıldı. Grubunda 23 puan toplayan 22 Haziran Spor Kulübü, namağlup Dörtlü Finallere kaldı.

Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finalleri ilk maçında Göztepe Spor Kulübü'nü 33-29, ikinci karşılaşmasında ise Sarıçam Belediyespor'u 33-31 mağlup eden 22 Haziran Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

22 Haziran Spor Kulübü, Dörtlü Finallerdeki son maçında bugün saat 18.00'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 7 10 22 25 34
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 26 5 10 11 28 38 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.