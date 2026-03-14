Galatasaray Daikin evinde Göztepe'ye mağlup

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray 3-0 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Galatasaray Daikin: Frantti, Timmerman, Grobelna, Aslı Tecimer, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Bongaerts, Carutasu)
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Setler: 21-25, 20-25, 20-25
Süre: 77 dakika (26, 26, 25)
