Konyaspor'da sürpriz ayrılık: Pedrinho

Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Pedrinho'nun sözleşmesini feshetti.



2024-25 sezonu başında Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofia'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, devre arası kadro planlamasında düşünülmemiş ve kendisinden yeni bir kulüp bulması istenmişti.



Brezilyalı oyuncunun eski kulübü CSKA 1948 Sofia başta olmak üzere yurt dışından; Türkiye'de ise Sakaryaspor başta olmak üzere birçok kulüple temas kurduğu ancak herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.



Pedrinho'nun sözleşmesi 13 Mart 2026 itibarıyla resmi olarak feshedildi. Deneyimli orta sahanın Konyaspor ile olan sözleşmesi normal şartlarda 2027 yılında sona erecekti. [Yeni Konya]



