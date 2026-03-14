14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
1-0DA
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-079'
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-190'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Trabzonspor, evinde Manisa Basket'i mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 96-92 yendi.

calendar 14 Mart 2026 18:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 96-92 yendi.

Çekişmeli başlayan mücadelede Trabzonspor; Delgado, Yeboah ve Reed'le sayılar bularak ilk çeyreği 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Yiğit Onan ve Hassan Martin ile sayılar buldu. Bordo-mavililerin top kayıplarını da iyi değerlendiren Manisa ekibi, Smith ve Mintz'in peş peşe sayılar bulmasıyla 17. dakikada skoru 38-36'ya getirdi. Oyunu domine etmeye çalışan bordo-mavililer, savunmada Berk Demir, hücumda Taylor ile karşılık vererek devreyi 47-47'lik beraberlikle bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren konuk ekip, 22. dakikada Mintz'le öne geçmeyi başardı: (47-49). Pereira ve Smith'le daha etkili oynayan Glint Manisa Basket, üçüncü çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte taraftarın desteğini arkasına alan bordo-mavililer, oyun üstünlüğünü yakaladı. Trabzonspor, Delgado'nun ribauntları ve Taylor'ın sayılarıyla maçtan 96-92 üstün ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Trabzonspor: Reed 34, Berk Demir 4, Yeboah 3, Taylor 15, Delgado 12, Tinkle 13, Alican Güney 2, Hamm 6, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 5

Glint Manisa Basket: Smith 19, Mintz 32, Altan Çamoğlu, Johnson 4, Pereira 4, Stevenson 9, Yiğit Onan 4, Starks 8, Buğra Çal 3, Hassan Martin 9

1. Periyot: 24-19

Devre: 47-47

3. Periyot: 71-75

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.29 Tinkle (Trabzonspor), 37.18 Altan Çamoğlu (Glint Manisa Basket)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
