14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
1-0DA
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-079'
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-190'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

14 Mart 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den Rizespor öncesi duygusal sözler!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tekke, hafta arasında hayatını kaybeden yardımcısı Orhan Kaynak için, "Orhan Ağabey yokmuş gibi hareket etmeyeceğiz, o varmış gibi hareket edeceğiz. Bence bunu hak ediyordu." dedi.

Fatih Tekke, "Hafta başından itibaren acımız büyük. Öncelikle tekrar Orhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız, hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Üzgünüz, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Onun da oyunculardan isteyeceği şey, ben olduğum sürece böyle olacak onu yanımızdan ayırmayacağız, oyuncularımız da aile olabilmek için verdiğimiz mücadeleye devam edecek. Onu isterdi diye düşünüyorum. Aile olmaya çalışan bir takımız. Bu takımın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Skordan bağımsız o mücadeleyi, isteği, aile olabilmeyi göstermemiz gerekiyor. Sadece bu maçta değil, bundan sonraki her maçta." dedi.

Genç teknik adam, "Oyun olarak moralli bir Rizespor var. Bölgenin önemli maçlarından birisi. Kolay maç yok. Duygunuz aşağıdaysa, rakibiniz biraz daha istiyorsa... Ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Her zamanki mücadelemizin daha fazlasını istemek durumundayız. O mücadeleyi göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
