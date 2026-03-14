Jhon Duran siftah yaptı, Zenit iki golle kazandı

Rusya Premier Lig'in 21. hafta maçında Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi.
Gazprom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Zenit, 2-0'lık skorla kazandı.
Zenit'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Alexander Sobolev ile 81. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Jhon Duran, Zenit'te ilk golünü attı.
Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 59. dakikada Roman Zobnin'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Zenit, puanını 45 yaptı. Spartak Moskova, 35 puanda kaldı.
Rusya Premier Lig'in bir sonraki maçında Zenit, Dinamo Moskova deplasmanına gidecek. Spartak Moskova, Orenburg'a konuk olacak.