14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-057'
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-015'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-014'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
0-045'
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
0-0DA
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
1-045'
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-045'
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Selçuk İnan'dan hakem Cihan Aydın'a büyük tepki!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının hakemi Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.

calendar 14 Mart 2026 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 17:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan hakem Cihan Aydın'a büyük tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Selçuk İnan, maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

İnan, hakem Cihan Aydın için dikkat çeken sözlere imza attı.

Selçuk İnan, "Kocaelispor camiası büyük bir camia, bu kadar aşağıya çekemezsiniz. Basite indirgeyemezsiniz. Bu yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Neden kırmızı kart gördüğümü kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme, "Hocam vallahi bu penaltı değil" demekle kırmızı kart gördüm." dedi.

HAKEM CİHAN AYDIN'A TEPKİ

Sözlerine devam eden Selçuk İnan, "Bu hakemi sevmiyorum, direkt söylemek istiyorum bunu. Onun beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona şunu söylemek istiyorum, biz insanız ve duygularımız var. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğimi daha önce de söyledim, bu duyguları insanlar yaşayabilir. Beni sevmeyebilir. Bunu kabul ettim. Bunu bilerek bu hakemi bizim maçımızı vermeyin. Bir daha bu hakem gelirse, yönetimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İçimden geçenleri söylüyorum. Ben de onu sevmiyorum." diye konuştu.

Selçuk İnan, "Sezon başından bu yana çok üzüldüğümüz maçlar oldu. Ben sadece hakkın peşindeyim. Çok emek sarf ediyorum, hayallerim var ama siz istediğinizi istediğiniz şekilde yönlendirirseniz, emeklerim boşa gidiyor ve ben bunu kabul etmem. Bunu izin vermem. Ne yaparsanız yapın, ben takımın hakkını savunacağım. Ayıp, doğru bir şey değil. Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp, ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Bu kadar yok sayamazsınız. Buna sesiz kalmayacağız." diye konuştu.

İnan, son olarak, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onları destekliyorum ama bazı insanlar vardır, onlar alenidir. Lütfen bu konuda federasyon yetkilileri dikkat etsinler. Bir hafta önce yine bu hakem geldi. İki aynı hakem, iki hafta üst üste iç saha maçı. Niye gönderildi bilmiyorum. Başakşehir maçına da bekliyorum. Gelirse, başkanımızla görüşeceğiz ve saha kenarında olmak istemediğimizi söyleyeceğiz. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Lütfen bundan sonra dikkt etsinler. Tek lehte karar olmadı, olmayan pozisyon bizim lehimize verilsin demiyoruz ama bu kadar aleyhte kararların olması artık düşündürücü. Ben sessiz kalmak istemiyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmaz!" sözlerini sarf etti. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.