Selçuk İnan'dan hakem Cihan Aydın'a büyük tepki!

Selçuk İnan, Konyaspor'a verilen penaltı sonrasında yedek kulübesindeki herkesi soyunma odasına götürdü.pic.twitter.com/42Te3eFrED



— Sporx (@sporx) March 14, 2026

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Konyaspor maçında kırmızı kart gören Selçuk İnan, maçın ardından basın mensuplarına konuştu.İnan, hakem Cihan Aydın için dikkat çeken sözlere imza attı.Selçuk İnan,dedi.Sözlerine devam eden Selçuk İnan, "Bu hakemi sevmiyorum, direkt söylemek istiyorum bunu. Onun beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona şunu söylemek istiyorum, biz insanız ve duygularımız var. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğimi daha önce de söyledim, bu duyguları insanlar yaşayabilir. Beni sevmeyebilir. Bunu kabul ettim. Bunu bilerek bu hakemi bizim maçımızı vermeyin. Bir daha bu hakem gelirse, yönetimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İçimden geçenleri söylüyorum. Ben de onu sevmiyorum." diye konuştu.Selçuk İnan," diye konuştu.İnan, son olarak,sözlerini sarf etti.