Xabi Alonso için açıklama: 'Teklifleri değerlendiriyor'

Real Madrid macerası kısa süren İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğine dair açıklama geldi.



Alonso'nun menajeri Inaki Ibanez, 44 yaşındaki genç teknik adamın geleceğine dair konuştu.



Ibanez, "Alonso, gelecek sezon yeni durağının neresi olacağına karar vermek için aldığı tüm teklifleri değerlendiriyor." dedi.



Alonso'un Liverpool ile birlikte Manchester City'nin gündeminde yer aldığı gündeme gelmişti. Inaki Ibanez, bu iddialarla ilgili, "Liverpool ile sözleşme yapacağına dair tüm söylentiler sadece medyanın spekülasyonlarından ibaret." dedi.



Real Madrid, sezon başında göreve getirdiği Alonso ile ocak ayında yollarını ayırmıştı.



