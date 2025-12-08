08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
Alanyaspor-Antalyaspor
Bandırmaspor-Bodrum FK
Hatayspor-Sarıyer
Arca Çorum FK-Pendikspor
Wolves-M. United
Osasuna-Levante
Pisa-Parma
Udinese-Genoa
Torino-AC Milan
V. Guimaraes-Gil Vicente
Galatasaray'dan Sara-Gedson takası

Devre arası için orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray, listesine eski yıldızı Gedson Fernandes'i aldı.

calendar 08 Aralık 2025 10:20
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
 
Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye yapma kararı alan Cim-Bom, listenin ilk sırasına eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yazdı.
 
Cim-Bom, bu sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan 26 yaşındaki orta sahanın transferi için tüm şartları zorlayacak.
 
2029'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
 
Rus ekibinin, Gedson transferi için kasasından bonuslarla birlikte 27 milyon euro çıktığı biliniyor...
 
Galatasaray'ın olası bir takas teklifinde ise Spartak Moskova'nın Sara'yı isteyeceği belirtildi.
 
Sarı-Kırmızılılar'ın, Sara takas teklifine sıcak bakmayacağı ifade edildi.
 
26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Rus kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da bitiyor.
 
20 milyon euro piyasa değeri olan Gedson Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.
 
ZENIT VE LEEDS SARA'YI İSTİYOR
 
Gabriel Sara, Rus ekiplerinin radarına girmiş durumda...
 
Spartak Moskova'dan sonra Zenit de başarılı oyuncu ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp.
 
İngiltere'den Leeds United ise 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırıyor.
 
2024 yılında Norwich City'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.
 
Bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol, 2 asist üreten Sara'nın piyasa değeri 22 milyon euro.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
