Galatasaray'dan Sara-Gedson takası

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray , devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye yapma kararı alan Cim-Bom, listenin ilk sırasına eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yazdı.

Cim-Bom, bu sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan 26 yaşındaki orta sahanın transferi için tüm şartları zorlayacak.

2029'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Rus ekibinin, Gedson transferi için kasasından bonuslarla birlikte 27 milyon euro çıktığı biliniyor...

Galatasaray'ın olası bir takas teklifinde ise Spartak Moskova'nın Sara'yı isteyeceği belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Sara takas teklifine sıcak bakmayacağı ifade edildi.

26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Rus kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da bitiyor.

20 milyon euro piyasa değeri olan Gedson Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.

ZENIT VE LEEDS SARA'YI İSTİYOR

Gabriel Sara, Rus ekiplerinin radarına girmiş durumda...

Spartak Moskova'dan sonra Zenit de başarılı oyuncu ile yakından ilgilenen bir diğer kulüp.

İngiltere'den Leeds United ise 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırıyor.

2024 yılında Norwich City'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor.

Bu sezon oynadığı 20 maçta 1 gol, 2 asist üreten Sara'nın piyasa değeri 22 milyon euro.