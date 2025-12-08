Haber Tarihi: 08 Aralık 2025 10:36 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 10:36

Bugün yağmur var mı, yağacak mı? (8 Aralık 2025)

İstanbul ve Ankara'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yakın vadede şehir merkezlerinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Uzmanlar, "gerçek kış" ve beyaz örtü için ocak ayını işaret ediyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen kar yağışı, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle büyükşehirlerde henüz etkisini göstermedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri ve uzman değerlendirmelerinden derlenen bilgilere göre, bugün itibarıyla her iki şehirde de şehir merkezlerinde kar örtüsü oluşturacak bir yağış öngörülmüyor. Yakın vadede görülecek yağışların büyük oranda yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Başkentte kar yağışı yüksek kesimlerle sınırlı kalacak

Ankara'da bu hafta havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, şehrin yüksek kesimlerinde ve çevre ilçelerinde karla karışık yağmur geçişleri görülebilecek. Çamlıdere ve Kızılcahamam gibi rakımı yüksek ilçelerde hafif kar yağışı ihtimali bulunsa da, şehir merkezinde karın yere tutunması için sıcaklıkların henüz yeterli seviyeye düşmediği bildirildi. Başkentte yılın ilk etkili kar yağışının, şehir merkezini beyaza bürümesi için ocak ayı öngörülüyor.

İstanbul'da "gerçek kış" rötarlı geliyor

İstanbul'da ise aralık ayı boyunca yağışların genel olarak yağmur şeklinde düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, megakentte sıcaklıkların aralık ayının son haftasına kadar tam anlamıyla kış değerlerine inmeyeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, İstanbul için kar yağışı ihtimalinin en güçlü olduğu dönemin ocak ayı başı ile şubat ayı ortası olduğunu belirtiyor. Bu yıl "gerçek kış" koşullarının ve kar yağışının bir miktar gecikerek, yeni yılın ilk ayında etkisini hissettireceği ifade ediliyor.

Her iki şehirde de bu hafta görülecek yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, vatandaşların beyaz örtü hasreti bir süre daha devam edecek.
