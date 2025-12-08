Fenerbahçe'de kritik zirve: Tedesco & Saran

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkının yeniden 3'e çıkmasıyla moral kaybı yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı yalnızca iki isabetli şutla tamamlayarak düşük tempolu ve etkisiz bir oyun sergiledi; bu durum hem puan kaybını hem de takımın moralini olumsuz etkiledi.
Son iki haftada kaybedilen 4 puan, Başkan Sadettin Saran'ı da rahatsız etti. Kulüp başkanının, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile bir araya gelerek durumu değerlendireceği öğrenildi.
KAYIPLARIN SEBEPLERİ MASAYA YATIRILACAK
Saran-Tedesco görüşmesinde, kayıpların nedenlerinden çok sahada sergilenen silik futbolun sebeplerinin ele alınacağı belirtildi. Başkan Saran'ın, takımın uzun maraton boyunca zaman zaman puan kayıpları yaşamasının normal olduğunu düşündüğü, ancak sahada her zaman galibiyet için mücadele edilmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi. Zirvede ayrıca, önceki galibiyet serisinde ortaya konan yüksek performansın neden kaybolduğu sorulacak. Tedesco'nun da maç sonrasında ekibiyle detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği vurgulandı.
