08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Fenerbahçe'de kritik zirve: Tedesco & Saran

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan puan kayıpları ve silik oyun sonrası Başkan Sadettin Saran'ın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile acil bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik zirve: Tedesco & Saran
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkının yeniden 3'e çıkmasıyla moral kaybı yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı yalnızca iki isabetli şutla tamamlayarak düşük tempolu ve etkisiz bir oyun sergiledi; bu durum hem puan kaybını hem de takımın moralini olumsuz etkiledi.

Son iki haftada kaybedilen 4 puan, Başkan Sadettin Saran'ı da rahatsız etti. Kulüp başkanının, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile bir araya gelerek durumu değerlendireceği öğrenildi.


KAYIPLARIN SEBEPLERİ MASAYA YATIRILACAK

Saran-Tedesco görüşmesinde, kayıpların nedenlerinden çok sahada sergilenen silik futbolun sebeplerinin ele alınacağı belirtildi. Başkan Saran'ın, takımın uzun maraton boyunca zaman zaman puan kayıpları yaşamasının normal olduğunu düşündüğü, ancak sahada her zaman galibiyet için mücadele edilmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi. Zirvede ayrıca, önceki galibiyet serisinde ortaya konan yüksek performansın neden kaybolduğu sorulacak. Tedesco'nun da maç sonrasında ekibiyle detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği vurgulandı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
