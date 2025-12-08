Thilo Kehrer: 'G.Saray'a karşı iyi savunma yapmalıyız'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Monaco'nun kaptanı Thilo Kehrer maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstikrarlı olmaları gerektiğini söyleyen Kehrer, "Hücum olarak iyi performans gösterdiysek bir maçta, diğer maçta da göstermeliyiz. İyi savunma yapmalıyız. Hem takım disiplininde hem bireysel olarak herkesin işlerini iyi yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde takıma istikrar gelir ve fırsatlar yaratabiliriz. Hedefimize gitmek için bu çok iyi bir durum olacaktır." dedi.