08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-068'
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-371'
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Thilo Kehrer: "G.Saray'a karşı iyi savunma yapmalıyız"

Galatasaray maçı öncesi konuşan Monaco kaptanı Thilo Kehrer, hem hücumda hem savunmada istikrarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

calendar 08 Aralık 2025 14:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Thilo Kehrer: 'G.Saray'a karşı iyi savunma yapmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
 
Monaco'nun kaptanı Thilo Kehrer maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
İstikrarlı olmaları gerektiğini söyleyen Kehrer, "Hücum olarak iyi performans gösterdiysek bir maçta, diğer maçta da göstermeliyiz. İyi savunma yapmalıyız. Hem takım disiplininde hem bireysel olarak herkesin işlerini iyi yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde takıma istikrar gelir ve fırsatlar yaratabiliriz. Hedefimize gitmek için bu çok iyi bir durum olacaktır." dedi.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
