CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 67. sezonunda 3 Türk kulübü mücadele edecek

Organizasyonun 9 Aralık Cuma günü başlayacak yeni sezonunda Türkiye, 10 yıl sonra ilk kez 3 kulüple temsil edilecek

calendar 08 Aralık 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye'den Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank'ın katılacağı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu 9 Aralık Salı günü başlayacak.

Erkek voleybolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 67. sezonu, 9-11 Aralık tarihlerindeki grup aşaması ilk maçlarıyla start alacak.

Efeler Ligi'nin şampiyonu Ziraat Bankkart ve ikincisi Galatasaray'ın yanı sıra geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü olan Halkbank da özel davetle turnuvada yer alacak. Türkiye böylece 2015-16 sezonundan beri ilk kez CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 3 kulüple temsil edilecek.

 


Galatasaray ve Halkbank aynı grupta



Geçen sezon CEV Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart; Itas Trentino (İtalya), Tours (Fransa) ve ACH Volley'in (Slovenya) bulunduğu A Grubu'ndan çıkmaya çalışacak. Başkent ekibi, ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü sahasında Tours ile karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank ise B Grubu'nda hem birbirleriyle hem de Bogdanka LUK Lublin (Polonya) ve Knack Roeselare (Belçika) ile mücadele edecek. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Halkbank, 9 Aralık Cuma günü Bogdanka LUK Lublin'e konuk olacak, Galatasaray ise 10 Aralık Çarşamba günü Knack Roeselare'yi ağırlayacak.

 Grup aşaması 18 Şubat 2026'da bitecek



Turnuvada 20 takım, dörderli 5 grupta mücadele edecek. 18 Şubat 2026'da tamamlanacak grup maçlarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

İkinciler ile en iyi üçüncü kontenjanından bir takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Diğer grup üçüncüleri ise yollarına CEV Kupası'nda devam edecek.

Çeyrek final eşleşmelerinin galipleri, 2026'nın mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale adını yazdıracak.

 

Türkiye'nin turnuvadaki en iyi derecesine Halkbank sahip



Türk kulüpleri 1978, 1980, 2012, 2014, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 7 kez CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

Türk takımlarının organizasyon tarihindeki en iyi derecesini, 2014'te 2. olan Halkbank elde etti. Halkbank, 2014'te Ankara'da düzenlenen dörtlü finalin şampiyonluk maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 3-1 yenilmişti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e giren Türk kulüpleri şunlar:

1978: Büyükdere Boronkay (4.)

1980: Eczacıbaşı (3.)

2012: Arkas (4.)

2014: Halkbank (2.i)

2023: Halkbank (yarı final)

2024: Ziraat Bankkart (yarı final)

2025: Halkbank (4.)

 

Organizasyonun en başarılısı CSKA Moskova



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1959-60 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Kupası adıyla düzenlenen, 2000'den itibaren de Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 66 sezonunda 25 farklı takım kupaya uzandı.

Turnuvanın en başarılı kulüpleri sıralamasının zirvesinde, Sovyetler Birliği döneminde kazandığı 13 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova yer alıyor. CSKA Moskova'yı, 6 kupayla bir diğer Rus takımı Zenit Kazan, dörder kupayla da İtalyan takımları Modena, Trentino ve Volley Treviso takip ediyor.

Rapid Bükreş (Romanya), Dinamo Bükreş (Romanya), Porto Ravenna (İtalya), Belogorie Belgorod (Rusya) ve ZAKSA (Polonya) üçer kez, Pallavolo Parma (İtalya), Volejbal Brno (Çekya), Volley Lube (İtalya) ve Burevestnik Almatı (Kazakistan) ikişer defa şampiyon oldu.

Geçen sezon organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia'nın (İtalya) yanı sıra VKP Bratislava (Çekya), Pallavolo Torino (İtalya), Tours (Fransa), Friedrichshafen (Almanya), VC Leipzig (Almanya), CSKA Sofya (Bulgaristan), Dukla Liberec (Çekya), Plomien Milowice (Polonya), Paris Volley (Fransa) ve Lokomotiv Novosibirsk (Rusya), birer kez kupayı kazandı.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupası bulunan kulüpler şöyle sıralanıyor:



 TakımŞampiyonlukYıl
1 CSKA Moskova (Rusya) 13 1960, 1962, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991
2 Zenit Kazan (Rusya) 6 2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018
3 Modena (İtalya) 4 1990, 1996, 1997, 1998
  Trentino (İtalya) 4 2009, 2010, 2011, 2024
  Volley Treviso (İtalya) 4 1995, 1999, 2000, 2006
NOT: Organizasyonun 2019-20 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

