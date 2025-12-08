CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 67. sezonunda 3 Türk kulübü mücadele edecek

Takım Şampiyonluk Yıl 1 CSKA Moskova (Rusya) 13 1960, 1962, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 2 Zenit Kazan (Rusya) 6 2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 3 Modena (İtalya) 4 1990, 1996, 1997, 1998 Trentino (İtalya) 4 2009, 2010, 2011, 2024 Volley Treviso (İtalya) 4 1995, 1999, 2000, 2006

Erkek voleybolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 67. sezonu, 9-11 Aralık tarihlerindeki grup aşaması ilk maçlarıyla start alacak.Efeler Ligi'nin şampiyonu Ziraat Bankkart ve ikincisi Galatasaray'ın yanı sıra geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü olan Halkbank da özel davetle turnuvada yer alacak. Türkiye böylece 2015-16 sezonundan beri ilk kez CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 3 kulüple temsil edilecek.Geçen sezon CEV Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart; Itas Trentino (İtalya), Tours (Fransa) ve ACH Volley'in (Slovenya) bulunduğu A Grubu'ndan çıkmaya çalışacak. Başkent ekibi, ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü sahasında Tours ile karşılaşacak.Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank ise B Grubu'nda hem birbirleriyle hem de Bogdanka LUK Lublin (Polonya) ve Knack Roeselare (Belçika) ile mücadele edecek. Gruptaki ilk karşılaşmalarda Halkbank, 9 Aralık Cuma günü Bogdanka LUK Lublin'e konuk olacak, Galatasaray ise 10 Aralık Çarşamba günü Knack Roeselare'yi ağırlayacak.Turnuvada 20 takım, dörderli 5 grupta mücadele edecek. 18 Şubat 2026'da tamamlanacak grup maçlarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.İkinciler ile en iyi üçüncü kontenjanından bir takım, çeyrek finale çıkabilmek için 6'lı play-off oynayacak. Diğer grup üçüncüleri ise yollarına CEV Kupası'nda devam edecek.Çeyrek final eşleşmelerinin galipleri, 2026'nın mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale adını yazdıracak.Türk kulüpleri 1978, 1980, 2012, 2014, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 7 kez CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.Türk takımlarının organizasyon tarihindeki en iyi derecesini, 2014'te 2. olan Halkbank elde etti. Halkbank, 2014'te Ankara'da düzenlenen dörtlü finalin şampiyonluk maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 3-1 yenilmişti.1978: Büyükdere Boronkay (4.)1980: Eczacıbaşı (3.)2012: Arkas (4.)2014: Halkbank (2.i)2023: Halkbank (yarı final)2024: Ziraat Bankkart (yarı final)2025: Halkbank (4.)Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1959-60 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Kupası adıyla düzenlenen, 2000'den itibaren de Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 66 sezonunda 25 farklı takım kupaya uzandı.Turnuvanın en başarılı kulüpleri sıralamasının zirvesinde, Sovyetler Birliği döneminde kazandığı 13 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova yer alıyor. CSKA Moskova'yı, 6 kupayla bir diğer Rus takımı Zenit Kazan, dörder kupayla da İtalyan takımları Modena, Trentino ve Volley Treviso takip ediyor.Rapid Bükreş (Romanya), Dinamo Bükreş (Romanya), Porto Ravenna (İtalya), Belogorie Belgorod (Rusya) ve ZAKSA (Polonya) üçer kez, Pallavolo Parma (İtalya), Volejbal Brno (Çekya), Volley Lube (İtalya) ve Burevestnik Almatı (Kazakistan) ikişer defa şampiyon oldu.Geçen sezon organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia'nın (İtalya) yanı sıra VKP Bratislava (Çekya), Pallavolo Torino (İtalya), Tours (Fransa), Friedrichshafen (Almanya), VC Leipzig (Almanya), CSKA Sofya (Bulgaristan), Dukla Liberec (Çekya), Plomien Milowice (Polonya), Paris Volley (Fransa) ve Lokomotiv Novosibirsk (Rusya), birer kez kupayı kazandı.