08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1DA
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

David Beckham: "Messi, Barcelona'ya dönecek"

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımının yıldız ismi Lionel Messi'nin emekli olduktan sonra Barcelona'da yaşamak istediğini söyledi.

calendar 08 Aralık 2025 17:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Messi önderliğinde MLS'te ilk şampiyonluğunu yaşayan Beckham, Arjantinli yıldızın emekli olduktan sonra Barcelona'da ve Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi.

David Beckham, "Emekli olduktan sonra Messi'nin Miami'de kalmasını isterim ama bana sadece Barcelona'da, Camp Nou yakınında yaşamak istediğini söyledi." diye konuştu.

Messi'nin Barcelona'yı çok sevdiğini söyleyen İngiliz efsane futbol insanı, "Hiçbir oyuncu, Barcelona'yı onun kadar sevmiyordur! Bacağında dövmesini ve hatta su şişesinde Barcelona armasını görebilirsiniz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
